Sodexo Aktie: So nicht zu erwarten!

Sodexo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,45 Prozent, was im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +52,45 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für Sodexo in beiden Bereichen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo beträgt 88, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien ergibt.

Die Stimmung und der Buzz rund um Sodexo waren in letzter Zeit negativer Natur, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit zu Sodexo führen insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Sodexo derzeit -17,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage von -20,1 Prozent führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.