Sodexo Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Sodexo liegt bei 90,38, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 für Sodexo, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sodexo in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo liegt bei einem Wert von 88, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien heraus wird die Sodexo daher als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Sodexo konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sodexo auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Sodexo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.