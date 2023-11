Sodexo Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Nach einer technischen Analyse zeigt sich, dass die Sodexo-Aktie eine Abweichung von +1,14 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Dies führt dazu, dass das Unternehmen aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -1,84 Prozent auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Sodexo liegt mit 0 Prozent leicht unter dem Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit, der bei 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Sodexo in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sodexo liegt bei 88, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" auf ähnlichem Niveau ist. Aus fundamentaler Sicht wird Sodexo als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.