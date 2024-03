Sodexo Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Die Sodexo-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 29 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 49,65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Sodexo-Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sodexo bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Sodexo-Aktie liegt bei 72,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 76,22 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 75,24 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Sodexo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Sodexo-Aktie eine Rendite von 52,45 Prozent erzielt, was 52,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" auf dieser Stufe aufgrund der Überperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter".