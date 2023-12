Sodexo Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Sodexo-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Aktienkurses. Der aktuelle Kurs von 98,8 EUR liegt 0,73 Prozent über dem GD200 (98,08 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 99,82 EUR, was zu einem Abstand von -1,02 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Anlegerstimmung zu Sodexo war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Bewertungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Sodexo eine "Neutral"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" darstellt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen im Vergleich zu üblich vermehrt diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sodexo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.