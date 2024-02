Soder Sportfiske AB Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Soder Sportfiske-Aktie liegt bei 56,25, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Soder Sportfiske-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 27,63 SEK. Dies zeigt, dass der letzte Schlusskurs (27 SEK) auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 28,45 SEK ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,1 Prozent). Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um die Aktie führten zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Soder Sportfiske kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild festgestellt, weder in Bezug auf das Sentiment noch auf das Buzz. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für die Soder Sportfiske-Aktie in allen Kategorien eine Gesamtbewertung als "Neutral".