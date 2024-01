Soco Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI von Pharos Energy für die letzten 7 Tage liegt bei 52,56 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 47,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Pharos Energy beträgt 4,59 Prozent, was 7,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Pharos Energy. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugesprochen.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch ausschließlich positive Meinungen und Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien. Daher erhält Pharos Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.