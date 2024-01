Society Pass Aktie: In selten guter Lage!

Der gleitende Durchschnittskurs der Society Pass beläuft sich mittlerweile auf 0,54 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,288 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -46,67 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,29 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -0,69 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Society Pass veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Society Pass.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Society Pass-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die aus den abgegebenen Kurszielen errechnete Empfehlung ist daher ebenfalls "Gut". Zusammengefasst erhält Society Pass von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird die Society Pass-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Society Pass somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.