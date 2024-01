Society Pass Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Society Pass-Aktie notiert derzeit bei 0,306 USD, was einer Abweichung von +5,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Im Vergleich dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -44,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Society Pass-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen als "Gut" und keine als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wurden. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,08 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 907,63 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine insgesamt schwache Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Society Pass-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.