Society Pass Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Society Pass betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 27,82 Punkte, was bedeutet, dass Society Pass momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Society Pass weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Kaufempfehlungen für Society Pass abgegeben, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,08 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 875,74 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird die Society Pass-Aktie damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Society Pass in den sozialen Medien, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.