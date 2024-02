Society Pass Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher erhält die Society Pass-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmung. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Langfristig gesehen wird die Society Pass-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 3 positiven Bewertungen und einem Kursziel von 3,08 USD, was einer potenziellen Performance von 1307,91 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Society Pass-Aktie als Neutral-Titel eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 13,95 und einem RSI25-Wert von 60,26.

Insgesamt erhält die Society Pass-Aktie also positive Bewertungen in Bezug auf das Sentiment der Anleger, die Analysteneinschätzung und den Relative Strength-Index.