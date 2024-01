Society Pass Aktie: Hammer-Nachricht!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Society Pass zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung an neun Tagen positiv und an drei Tagen negativ. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten drei Mal eine "Gut"-Bewertung und kein Mal eine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung für die Society Pass abgegeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,253 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1118,71 Prozent und ein mittleres Kursziel von 3,08 USD.

Das Stimmungsbild bei Society Pass hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch erhöht, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Zusammengefasst erhält Society Pass für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Society Pass-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft bewertet wird. Auf längerfristiger Basis wird sie jedoch als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse führt.

