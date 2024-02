Society Pass Aktie: Grund zur Sorge?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes einer Aktie. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Society Pass wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Society Pass-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daher erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 1368,25 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,42 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,21 USD (-50 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung bei Society Pass ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.