Societe d Exploration Miniere Vior Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Vior haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vior-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Vior geführt, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vior-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vior.