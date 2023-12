Societe d Exploration Miniere Vior Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Vior":

Die technische Analyse der Aktie von Vior betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen über Vior in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Einschätzungen und Stimmungen, die sich in den letzten beiden Wochen häuften. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Vior bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Vior-Aktie führt.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Vior-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich ein aktueller Wert von 0,15 CAD für die letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 0,13 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet, da der Unterschied -13,33 Prozent beträgt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,13 CAD, was nahe dem Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Vior-Aktie bei der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.