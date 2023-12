Societe d Exploration Miniere Vior Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Vior-Aktie von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Vior-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 25, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt. Der RSI25 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vior-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,15 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,13 CAD, was einer Abweichung von +7,69 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Vior-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Vior in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".