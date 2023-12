Societe d Exploration Miniere Vior Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Vior":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Wenn wir uns die Intensität der Diskussionen im letzten Monat ansehen, können wir feststellen, dass es keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Beachtung der Aktie gab. Die Anleger haben in etwa genauso viel oder wenig wie üblich über das Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Vior-Aktie.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die aktuellen RSI-Werte für die Vior-Aktie betragen 33 für die letzten 7 Tage und 50 für die letzten 25 Tage. Demnach ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vior.

Anleger-Sentiment: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Vior besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Die vergleichende Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Vior-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,15 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,14 CAD zeigt eine Abweichung von -6,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,13 CAD, der über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,69 Prozent), ergibt sich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.