Societe d Exploration Miniere Vior Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die technische Analyse der Vior-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,14 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,13 CAD liegt, was eine Abweichung von -7,14 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,14 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Vior ist hingegen besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Die vorherrschenden positiven Themen führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung, wodurch sich eine "Gut"-Bewertung ergibt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Vior überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und liegt weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Vior-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Stimmung rund um die Vior-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Vior bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".