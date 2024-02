Societe Generale erleidet Gewinneinbruch im Tagesgeschäft

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat 2023 trotz der gestiegenen Zinsen einen Gewinneinbruch im Tagesgeschäft erlitten. Der operative Gewinn ging um mehr als ein Viertel auf knapp 5,6 Milliarden Euro zurück, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Denn im klassischen Bankgeschäft in Frankreich brach der Zinsüberschuss um mehr als ein Fünftel ein. Konzernweit sanken die Erträge der Bank dadurch um knapp acht Prozent auf 25,1 Milliarden Euro.

Unter dem Strich verdiente die Societe Generale mit gut 3,4 Milliarden Euro zwar ein Viertel mehr als im Vorjahr. Damals hatte sich die Bank jedoch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von ihrem Russlandgeschäft getrennt, was in der Bilanz mit mehr als drei Milliarden Euro negativ zu Buche geschlagen hatte. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten. Außerdem will die Bank eigene Aktien im Umfang von 280 Millionen Euro zurückkaufen.

Im laufenden Jahr will Bankchef Slawomir Krupa die Erträge um mindestens fünf Prozent steigern. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll mehr als sechs Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr hatte sie bei 4,2 Prozent gelegen./stw/mis/stk