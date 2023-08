Societe Generale bereitet sich auf Veröffentlichung der Quartalszahlen vor: Erwartungen und Prognosen

In exakt 80 Tagen wird das französische Unternehmen Societe Generale seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Investoren und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Societe Generale Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Societe Generale beträgt derzeit rund 20,47 Mrd. EUR. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen erwartet, was hohe Erwartungen bei den Aktionären weckt. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht erhöhen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,83 Mrd. EUR, während nun mit einem Anstieg von +0,20 Prozent auf 6,84 Mrd. EUR gerechnet wird.

Auch beim Gewinn erwarten Analysten eine Veränderung – in diesem Fall einen Rückgang um -29,70%...