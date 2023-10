Societe Generale: Starkes Quartalszahlen Wachstum erwartet trotz Kursverlust - Experten prognostizieren +32,35% Gewinnpotenzial

Der Kurs hat in den letzten Monaten deutlich nachgegeben und liegt derzeit weit unter dem GD 50. Die nächsten wichtigen Unterstützungsbereiche liegen bei 20,00 EUR und 18,50 EUR. Sollte der Kurs diese Marken nach unten durchbrechen, könnten weitere Verluste folgen.

Fazit: Die Societe Generale wird in 128 Tagen ihre Quartalszahlen vorlegen und Analysten erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Aktionäre sind jedoch vorsichtig, da der Aktienkurs in den letzten Monaten stark gefallen ist und die Charttechnik ein negatives Bild zeigt. Dennoch prognostizieren Experten auf Sicht von 12 Monaten einen Gewinnpotenzial von +32,35%. Aktionäre sollten daher die Entwicklung genau beobachten und sich auf mögliche Risiken vorbereiten.

