Societe Generale: Erwartetes Umsatzplus im 4. Quartal könnte Aktienkurs um +34,93% steigern

Societe Generale, das in Paris ansässige Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 21,02 Mrd. EUR, wird in nur 80 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Diese Zahlen sind von großem Interesse für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Aktuellen Daten zufolge erwarten Analysten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während Societe Generale im 4. Quartal 2022 einen Umsatz von 17,46 Mrd. EUR erzielte, wird nun mit einem Anstieg um beeindruckende +50,52 Prozent auf 26,28 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +87,18% steigen und bei etwa 2,17 Mrd. EUR liegen.

Im Jahresvergleich sind die Aussichten der Analysten ebenfalls optimistisch: Der Umsatz wird voraussichtlich um +50,52 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +87,18 Prozent auf insgesamt ca. 4,26 Mrd. EUR ansteigen – ein positiver Trend im Vergleich zum Vorjahr (2.,27 Mrd.EUR). Der Gewinn pro Aktie soll sich entsprechend auf etwa 6,56 EUR belaufen.

Aktieninhaber nehmen bereits teilweise Antizipierungen dieser Quartalszahlen vor: In den letzten 30 Tagen stieg der Kurs um +7,75%.

Analysten bewerten die Auswirkungen dieser Zahlen wie folgt: In den nächsten zwölf Monaten könnte der Aktienkurs voraussichtlich bei etwa 30,50 EUR liegen, was in Bezug auf den aktuellen Kurs einen Gewinn von +34,93% bedeutet. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen in den nächsten zwölf Monaten mit einem Gewinn von +34,93% rechnen.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls einen stark positiven Kursverlauf bei Societe Generale: Der Gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Societe Generale-Analyse von 19.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Societe Generale jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Societe Generale Aktie

