Societe Generale Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Der Aktienkurs von Societe Generale stieg in den letzten 12 Monaten um 85,81 Prozent, was eine Outperformance von +85,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche darstellt. Im Vergleich dazu erzielte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Generale mit einem Wert von 6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Societe Generale derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei einer Dividendenrendite von 1,99 % liegt Societe Generale 1,99 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Branche "Handelsbanken", was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Daher ergibt sich hier ebenfalls ein "Gut"-Rating.