Societe Generale Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Societe Generale hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 85,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der Handelsbanken beträgt 0 Prozent, wobei Societe Generale aktuell um 85,81 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Societe Generale derzeit bei 23,33 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 23,175 EUR, was einen Abstand von -0,66 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 23,28 EUR, was einer Differenz von -0,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume also "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Societe Generale liegt der RSI7 aktuell bei 87,77 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Societe Generale weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Societe Generale gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,99 % aus, was 1,99 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 0 % ist. Daher führt dies zu einer Einstufung als "Gut".