Societe Generale Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Societe Generale beträgt das aktuelle KGV 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Societe Generale aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Societe Generale in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Societe Generale zeigte jedoch nur eine unwesentliche Abweichung von der Normalität, weshalb die Aktie insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Societe Generale derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Societe Generale-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage. Somit wird die Societe Generale-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.