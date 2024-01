Societe Generale Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Societe Generale weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Societe Generale als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Societe Generale-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,7 und ein Wert für den RSI25 von 33,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Societe Generale im vergangenen Jahr eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, was 85,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Societe Generale in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.