Societe Generale Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Societe Generale-Aktie liegt aktuell bei 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Deshalb wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,09 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Societe Generale-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Generale bei 6, was ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Societe Generale festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Societe Generale-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt einen positiven Trend aufweist. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt und dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.