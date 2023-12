Societe Generale Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Generale liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Handelsbanken" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Societe Generale in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Societe Generale eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Societe Generale derzeit bei 23,19 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 23,82 EUR notiert. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 22,13 EUR, wodurch die Aktie mit +7,64 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Societe Generale bei 1,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.