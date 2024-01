Societe Generale Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Societe Generale-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht als gut bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,615 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,63 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,77 Prozent entspricht. Somit erhält die Societe Generale-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Societe Generale ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Societe Generale-Aktie mit 85,81 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Societe Generale zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung für diese Kategorie.