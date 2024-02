Societe Generale Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die Societe Generale wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte die Societe Generale in den letzten 12 Monaten eine Performance von 85,81 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +85,81 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent im letzten Jahr, während die Societe Generale 85,81 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Societe Generale liegt bei 30,33, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,51 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Analysebasis.