Societe Generale Aktie: Was wird das noch werden?

Die Societe Generale-Aktie wird aktuell aufgrund verschiedener Faktoren bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 23,4 EUR. Da der letzte Schlusskurs mit 23,795 EUR in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 23,58 EUR und der letzte Schlusskurs nur geringfügig darüber (+0,91 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Eine fundamentale Betrachtung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt, dass das aktuelle KGV der Societe Generale bei 6 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Somit erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Societe Generale in den sozialen Medien zu finden waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde nur unwesentlich mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Societe Generale höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Aufgrund dieser großen Differenz von 1,99 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht negative Gesamtbewertung der Societe Generale-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.