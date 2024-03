Societe Generale Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Societe Generale liegt bei 6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Societe Generale im letzten Jahr eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. Zudem bietet die Aktie von Societe Generale eine Dividendenrendite von 1,99 %, was einen Mehrertrag gegenüber dem Branchendurchschnitt darstellt und zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Societe Generale weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis führt. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Bewertung.