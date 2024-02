Societe Generale Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für die Societe Generale betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,35 Punkten, was bedeutet, dass die Societe Generale derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt (Wert: 64,36). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über die Societe Generale in den sozialen Medien zu verzeichnen, was auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "schlecht" Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über die Societe Generale diskutiert als normal, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "schlecht" Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Societe Generale derzeit bei 23,43 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 22,005 EUR gehandelt wird und einen Abstand von -6,08 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt aktuell -6,24 Prozent, was ebenfalls auf ein "schlecht" Signal hindeutet. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei der Societe Generale in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "schlechte" und 9 "gute" Signale, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "gute" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.