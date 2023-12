Societe Generale Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie Anleger feststellen konnten. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Societe Generale gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Societe Generale-Aktie ein Durchschnitt von 23,13 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24.425 EUR, was einer Abweichung von +5,6 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt bei 22,25 EUR, was einer Abweichung von +9,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Societe Generale-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Societe Generale bei 6, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Societe Generale liegt momentan bei 1,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt (0%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Societe Generale-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.