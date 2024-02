Societe Generale Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die französische Bank Societe Generale hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 1,99 % auszuschütten, was 1,99 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen die Diskussion dominierten. Aufgrund statistischer Auswertungen und historischer Daten wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da ein Überhang von Kaufsignalen festgestellt wurde.

Im Bereich der Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Generale mit einem Wert von 6 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Societe Generale hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 0 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie der Societe Generale aufgrund der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der Fundamentaldaten und des Aktienkurses durchweg positive Bewertungen.