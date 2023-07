Societe Generale Aktie: Starker positiver Kurstrend und optimistische Analystenprognosen

Die Societe Generale Aktie befindet sich aktuell in einem stark positiven Kurstrend. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand, was auf ein weiteres Kurswachstum hinweisen könnte. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und prognostizieren einen Kurs von 33,00 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate, was einem Gewinn von +37,73% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden und ob die Schätzungen der Analysten sich bewahrheiten. Aktionäre sollten die Entwicklung weiterhin genau im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend treffen.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Investitionen unterliegen Risiken und können zu Verlusten führen. Es wird empfohlen, vor jeder...