Societe Generale Aktie: Positive Entwicklung erwartet - Ratschläge für Anleger

Die Societe Generale Aktie entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr positiv. Aktionäre können aufgrund der Schätzungen der Analysten mit einem leichten Umsatzplus und einem rückläufigen Gewinn rechnen. Auf Jahressicht wird ein Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erwartet.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs bereits um 3,96% erhöht. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Gewinn von 33,83% erzielen kann und empfehlen daher einen Einstieg in das Unternehmen.

Die Charttechnik deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand und unterstützt somit den positiven Kurstrend bei Societe Generale.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen tatsächlich im dritten Quartal schlagen wird und ob die Erwartungen der Analysten erfüllt...