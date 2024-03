Societe Generale Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die Societe Generale-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um ihre Performance zu bewerten. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 23,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,18 EUR weicht nur um 0,94 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,03 EUR zeigt eine geringe Abweichung von nur 0,65 Prozent, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Societe Generale bei 6 liegt, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Societe Generale mit 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Schließlich wird die Aktienperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt analysiert. Hier zeigt sich, dass Societe Generale mit einer Rendite von 85,81 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von 0 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, was auf eine sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hinweist.