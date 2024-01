Societe Generale Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Societe Generale herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,02 Punkten, was darauf hinweist, dass Societe Generale weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Societe Generale derzeit eine Rendite von 1,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Societe Generale haben in den letzten Wochen zugenommen, mit einer vermehrten Anzahl negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Generale liegt bei 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Societe Generale daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Societe Generale somit "Neutral"-Bewertungen in den Bereichen Relative Strength Index, Dividende und Fundamental, während es im Bereich Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating erhält.