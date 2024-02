Societe Generale Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die Stimmung bei den Anlegern für Societe Generale ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse zeigt, dass es 9 positive Signale und 0 negative Signale gab, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,35 Punkten, was bedeutet, dass Societe Generale momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,36 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Societe Generale bei 23,43 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 22,005 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Societe Generale derzeit 1, was eine positive Differenz von +1,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher mit "Gut".