Societe Generale Aktie: Jetzt aber!

Die Societe Generale schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,99 % aus, was 1,99 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, was 85,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Technisch gesehen liegt die 200-Tage-Linie der Societe Generale bei 23,33 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Societe Generale kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Societe Generale jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Societe Generale-Analyse.

