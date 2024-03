Societe Generale Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Bei Societe Generale zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI gut bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Societe Generale mit 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer guten Einschätzung führt. In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 85,81 Prozent, was eine Outperformance von +85,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zum Finanzsektor erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.