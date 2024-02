Societe Generale Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Societe Generale hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt der Wert um 1 Prozent höher.

In den sozialen Medien wurde die Societe Generale in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Darüber hinaus wurden 9 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Rendite der Societe Generale-Aktie von 85,81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt um 86 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Societe Generale-Aktie für die letzten 200 Handelstage (-2,8 Prozent) und für die letzten 50 Handelstage (-3,66 Prozent) nur geringfügig ab. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Societe Generale aktuell gute Werte in Bezug auf die Dividendenrendite, die Anleger-Stimmung und die Branchenvergleichs-Aktienkurs-Rendite aufweist. Die charttechnische Analyse führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung.