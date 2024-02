Societe Generale Aktie: Gut oder schlecht?

Die Technische Analyse der Societe Generale-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 23 EUR einen Abweichung von -1,75 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,41 EUR aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 23,61 EUR weist eine Abweichung von -2,58 Prozent auf. Daher wird die Societe Generale-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Societe Generale in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu zeigen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Societe Generale auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf das Sentiment und den Buzz rund um Aktien. Bei Societe Generale wurde eine mittlere Aktivität gemessen und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Societe Generale-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 85,81 Prozent erzielt, was mehr als 86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, hat sich die Societe Generale mit 85,81 Prozent deutlich verbessert. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.