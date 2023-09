Societe Generale Aktie im Aufwärtstrend: Prognose und Quartalszahlen im Fokus

Die Societe Generale Aktie befindet sich derzeit in einem stabilen Aufwärtstrend. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt, dass es momentan keine größeren Widerstände gibt. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Kurs von 34,70 EUR erreichen kann, was einem Gewinn von +35,41% entspricht.

Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Quartalszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal. Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich einen Rückgang verzeichnen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls eher negativ. Der Umsatz soll um -6,50% fallen und der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich niedriger sein als im Vorjahr.

Trotzdem reagieren Aktionäre bereits vorab auf die...