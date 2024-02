Societe Generale ADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Societe Generale-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,44 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,255 EUR weicht somit um -5,06 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Für diesen Wert (23,29 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Societe Generale-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Societe Generale wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, sodass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Societe Generale von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", und die Redaktion hat auch 8 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Wer aktuell in die Aktie von Societe Generale investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,99% gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag von 1,99 Prozentpunkten erzielen. Somit erhalten die Dividenden des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.