Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 63,59 USD liegt. Aktuell liegt der letzte Schlusskurs jedoch bei 48,65 USD, was einem Unterschied von -23,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 52,6 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Unterperformance von -7,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Performance von -43,76 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -2122,19 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite bei 1243,34 Prozent, was wiederum eine Unterperformance von 1287,1 Prozent für Sociedad Quimica Y Minera De Chile ergibt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit mit "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Sociedad Quimica Y Minera De Chile aktuell bei 5, was einer negativen Differenz von -11,55 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.