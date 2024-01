Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Sociedad Quimica Y Minera De Chile verzeichnet eine Dividendenrendite von 5,41 Prozent, was 11,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Chemiebranche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 16 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sociedad Quimica Y Minera De Chile liegt bei 55,02 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,57, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 64,59 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,68 USD, was einem Unterschied von -10,7 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 52,34 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurze Sicht. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sociedad Quimica Y Minera De Chile besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.