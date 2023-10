Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Für die Aktie Sociedad Quimica Y Minera De Chile stehen per 05.10.2023, 12:20 Uhr 55.04 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Sociedad Quimica Y Minera De Chile zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sociedad Quimica Y Minera De Chile einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sociedad Quimica Y Minera De Chile jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Sociedad Quimica Y Minera De Chile. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sociedad Quimica Y Minera De Chile als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 1 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 81 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 47,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 55,04 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sociedad Quimica Y Minera De Chile führt bei einem Niveau von 55,6 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,5 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".