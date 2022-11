Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

An der Heimatbörse New York notiert Sociedad Quimica Y Minera De Chile per 23.11.2022, 15:39 Uhr bei 98.03 USD. Sociedad Quimica Y Minera De Chile zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Sociedad Quimica Y Minera De Chile haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 109,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (97,14 USD) ausgehend um 12,98 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,75 Prozent und liegt damit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,8). Die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,5 und liegt mit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 37,8. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

